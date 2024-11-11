الأهلي يجدد اهتمامه بضم محمد علي بن رمضان

كشف تقرير صحفي عن عودة محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكفاروزي المجري، لطاولة مفاوضات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان محمد علي بن رمضان محل اهتمام الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء، لولا الاختلاف حول بعض البنود المالية للصفقة بين الطرفين وطرق السداد، وهو ما عطل انتقال التونسي للمارد الأحمر.

وفقا لموقع «فوتبول تونيزيان» التونسي، تجدد اهتمام الأهلي بضم اللاعب التونسي في يناير المقبل.

وأوضح التقرير التونسي أن الأهلي كان قريبا من ضم بن رمضان قبل انطلاق الموسم قبل أن تتوقف المفاوضات مع فريقه المجري.

أشار الموقع التونسي إلى دخول الترجي على خط المفاوضات للتعاقد مع بن رمضان في الانتقالات الشتوية، حيث يسعى الترجي لضم بن رمضان على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم 2025 والمقرر لها في أمريكا.