لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنهي أعمالها

أنهت لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة أعمالها، وتكونت اللجنة من المخرج أحمد رشوان، الناقدة والمونتيرة صفاء الليثي، الناقد أسامة عبد الفتاح، السيناريست شهيرة سلام، والسيناريست سيد فؤاد. وشاهدت اللجنة حوالي 500 فيلم بين القصير والطويل، الوثائقي والروائي.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، بأن اللجنة اختارت 10 أفلام لمسابقة الفيلم الطويل، و18 فيلمًا لمسابقة الفيلم القصير، و6 أفلام لمسابقة أفلام الشتات "دياسبورا"، بالإضافة إلى اختيار 12 فيلمًا لمسابقة أفلام الطلبة.

وأضافت عزة الحسيني: "استحدثنا بانوراما للأفلام المصرية الطويلة للعمل الأول والثاني، وتم اختيار 3 أفلام مصرية روائية طويلة، ويمنح الجمهور جائزة لأفضل فيلم من خلال التصويت".

يقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، ويُنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت.