 مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر - بوابة الشروق
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 12:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 12:11 ص

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أُصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق المشار إليه. وانتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة الميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها. وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث تم نقل الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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