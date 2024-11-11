فرنسا: نرفض إصدار أحكام مسبقة على ترامب بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن حلفاء أوكرانيا يجب ألا يصدروا حكما مسبقا على كيفية تعامل دونالد ترامب مع الحرب الدائرة هناك.

جاء ذلك في وقت أعاد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التأكيد على دعمهما لكييف خلال محادثات في باريس، وفقا لوكالة رويترز.

وانتقد ترامب مرارا حجم المساعدات الغربية لكييف ووعد بإنهاء الصراع بسرعة دون أن يشرح كيفية تنفيذ ذلك.

وأثار فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي مخاوف في كييف وعواصم أوروبية أخرى بشأن مدى التزام الولايات المتحدة في المستقبل بمساعدة أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في منتدى باريس للسلام "في مواجهة التكهنات حول ما يمكن أن تكون مواقف أو مبادرات الإدارة الأمريكية الجديدة، أعتقد أنه لا ينبغي لنا إطلاقا الحكم مسبقا وعلينا أن نعطي (الإدارة) وقتها".

ومع ذلك، قال بارو إن أي مبادرات يجب أن تضمن أن تحدد أوكرانيا نفسها التوقيت والشروط اللازمة للمشاركة في عملية التفاوض.