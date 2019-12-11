رئيس وزراء السويد يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لبحث التعاون المشترك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد





أعلن القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء السويد، ستيفن لوفين، سيزور البلاد الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس "مون جاي إن"، بشأن سبل تعزيز الشراكات بين الجانبين.

وستركز المحادثات على قطاعات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والصحة الحيوية وطاقة الهيدروجين، وفقا لما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ويبدأ لوفين يوم الأربعاء المقبل زيارة رسمية لكوريا الجنوبية تستمر 3 أيام.

وستكون هذه أول زيارة له إلى كوريا الجنوبية منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، وتحتفل الدولتان هذا العام بالذكرى رقم 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وسيصبح لوفين بذلك أول رئيس وزراء سويدي يزور كوريا الجنوبية منذ 15 عاما.

ويعتزم مون استقبال الضيف السويدي في القصر الرئاسي بعد ظهر الأربعاء المقبل.

وقالت المتحدثة باسم القصر الرئاسي، كو مين-جونج إن الجانبين سيجريان خلال القمة مناقشات موسعة بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالشركات الناشئة للتكنولوجيا الابداعية وتكنولوجيا العلوم والصحة الحيوية وطاقة الهيدروجين.

وأضافت المتحدثة أن جدول الأعمال سيضم أيضا هدف سياسة رئيس كوريا الجنوبية والمتمثل في تحقيق نمو شامل يعتمد على المساواة بين الجنسين وتعزيز الرفاهية.

وكانت السويد أرسلت فريقا طبيا كبيرا لمساعدة كوريا الجنوبية أثناء حربها مع كوريا الشمالية التي غزت البلاد خلال الحرب الكورية (1950-1953).

كما ساهمت السويد في الجهود التي تسعى إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، كعضو في لجنة الإشراف للأمم المحايدة.