أهاب رئيس الدولة الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، بالجزائريين والجزائريات أن يتحملوا مسؤوليتهم من خلال التوجه غدا إلى صناديق الاقتراع، ليختاروا بكل حرية ووعي المترشح والبرنامج الذي يتناسب مع قناعاتهم للخروج ببلادنا من هذه الأوضاع التي لا مصلحة للجزائري في استمرارها.

وأضاف بن صالح في كلمة ألقاها بمجلس الوزراء المنعقد عشية الانتخابات الرئاسية أن "هذا الإنجاز يؤكد بلا ريب أن الدولة رغم محاولات التشكيك واختلاق العقبات، قد أوفت بالتزاماتها ولم تحد عن مسعاها الصادق لتمكين الشعب من اختيار رئيس للجمهورية بكل حرية وسيادة".

وسجل رئيس الدولة الجزائري "اعتزاز التفاف الجزائريين حول هذا المسعى مما يجسد نضجه السياسي، وعمق وعيه بجسامة التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي".