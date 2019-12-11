الانتاج الحربي يستعد لطنطا دون راحة بعد التعادل مع سموحة

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قرر الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار استكمال التدريبات دون راحة، وذلك عقب التعادل أمام سموحة بهدف لمثله في الدوري العام.

ويستأنف فريق الانتاج الحربي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء في إطار الاستعدادات لمواجهة طنطا في الدوري، حيث يؤدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية.

ويواجه الانتاج الحربي في الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل فريق طنطا على ملعبه ووسط جماهيره ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 8 نقاط من الفوز فى مباراتين والتعادل في مثلهم والهزيمة في 3 لقاءات أخرى.