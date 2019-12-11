 الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بقنابل للإرهابيين غرب ريف حماة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بقنابل للإرهابيين غرب ريف حماة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 2:30 م

أسقطت وحدة من الجيش السوري طائرة مسيرة محملة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية في بلدة الفريكة أقصى شمال غرب ريف حماة قبل وصولها إلى هدفها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش السوري رصدت اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية قادمة من مناطق انتشارها في ريف إدلب وتعاملت معها وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها في قرية الفريكة شمال سهل الغاب، أقصى ريف حماة الشمالي الغربي.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة كانت محملة بالقنابل والمتفجرات بهدف استهداف المناطق الآمنة أو البنى التحتية أو نقاط الجيش التي تحمي المدنيين.


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