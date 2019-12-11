 السيسي للقادة الأفارقة: لا يوجد أنسب من هذا الوقت لنجتمع فيه - بوابة الشروق
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السيسي للقادة الأفارقة: لا يوجد أنسب من هذا الوقت لنجتمع فيه

منتدى أسوان للسلام والتنمية
منتدى أسوان للسلام والتنمية
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:46 ص

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بجميع المشاركين في الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية، صباح الأربعاء، «لا يوجد أنسب من هذا الوقت لنجتمع به، وسط التحديات التي نواجهها من انتشار للإرهاب وتعاظم للجريمة والمنظمة والهجرة غير الشرعية».

وأضاف «وسط هذه التحديات نجد أنه لزامًا علينا التعامل بمسؤولية مع التبعات السلبية لتغير المناخ، الذي فاقم مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية».

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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