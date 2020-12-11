استقالة كريستيان أرب رئيسة تحرير الطبعة الألمانية من مجلة فوج

أبلغت دار نشر كوندي ناست وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أن كريستيان أرب رئيسة تحرير الطبعة الألمانية من مجلة فوج للأزياء، وهي مجلة عالمية تُعنى بالموضة وأسلوب الحياة في العالم، ستترك منصبها.

وقررت أرب الرحيل "لأسباب شخصية ومهنية"، وفقا لدار النشر التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها.

وقالت دار كوندي ناست ألمانيا، إن المديرة الإدارية بالدار ، جيسيكا بيبل شولتز شكرت أرب على " عملها الرائع في المجلة " .

وأطلقت آرب عددها الأول من مجلة فوج في عام 2003 وظهرت فيه عارضة الأزياء هايدي كلوم على الغلاف، حسبما ذكرت دار النشر.

وسيقوم فريق كامل بإدارة المجلة في هذه الفترة الانتقالية.

وتصدر الطبعة الألمانية من مجلة فوج تسع مرات في السنة، وتم بيع 77 ألف نسخة في الربع الثاني من عام 2020، و82 ألف نسخة في الربع الثالث.

وهناك العديد من الطبعات الدولية الأخرى للمجلة.