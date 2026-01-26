 المستشار الألماني يدعو الأوروبيين إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني بسبب التهديدات المتزايدة - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 9:45 م القاهرة
المستشار الألماني يدعو الأوروبيين إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني بسبب التهديدات المتزايدة

هامبورج (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 9:16 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 9:16 م

دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الأوروبيين إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني في ظل التهديدات المتزايدة.

وخلال قمة بحر الشمال المنعقدة في هامبورج شمالي ألمانيا، قال ميرتس مساء اليوم الاثنين إن" ما بات على المحك ليس مجرد شيء صغير أو جزئي، بل هو الأسلوب الذي نعيش به".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "يمكننا ويجب علينا أن نكون أكثر اتحاداً من أي وقت مضى".

ولفت ميرتس إلى أن هذا الاتحاد يجب أن يشمل القضايا الاقتصادية، وقضايا الطاقة، والقضايا الأمنية. كما صرح ميرتس بأن أعمال التخريب، والهجمات السيبرانية، وغيرها من الاعتداءات آخذة في التزايد.

وتتمحور قمة بحر الشمال في المقام الأول حول ملف التوسع في طاقة الرياح، إلا أن حماية البنى التحتية الحيوية للطاقة تُعد أيضاً موضوعاً رئيسياً على جدول أعمالها.


