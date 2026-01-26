 وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بالشرق الأوسط - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 9:33 م القاهرة
وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات بالشرق الأوسط

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 9:19 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 9:19 م

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد وإيفيت كوبر عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى المحادثات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات وجمعت كلاً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وأهميتها في إيجاد حلول سياسية للأزمة وتعزيز الأمن والسلم العالمي.


