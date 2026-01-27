إيران تستدعي سفير إيطاليا لمساعي إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير إيطاليا على خلفية مساعي روما لإدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقالت وكالة «تسنيم»، إن وزارة الخارجية الإيرانية حذرت من «العواقب الوخيمة» لمثل هذا التصنيف للحرس الثوري، ودعت وزير الخارجية الإيطالي إلى «تصحيح نهجه غير المدروس تجاه إيران».

وحث وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الاثنين، الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» عقب القمع الدموي للاحتجاجات. وقال إنه سيقترح الفكرة «بالتنسيق مع شركاء آخرين» في اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس.

وأضاف في منشور على منصة «إكس» أن «الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا». كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فردية على المسئولين عن القمع.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على مئات من المسئولين الإيرانيين بسبب «قمع» حركات احتجاج سابقة ودعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا. كما حظر تصدير مجموعة كبيرة من المكونات إلى إيران يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، عن خطط لحظر صادرات إضافية تتعلق بتقنيات المسيّرات والصواريخ.

وأكد مسئول في الاتحاد الأوروبي الجمعة، أن اقتراح تصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» مطروح على طاولة اجتماع هذا الأسبوع، لكنه قال إنه يحتاج إلى إجماع للموافقة عليه. وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» عام 2019.