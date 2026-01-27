مسئول نمساوي: مستعدون لدعم الجيش اللبناني

أكّد الممثل الخاص لوزارة الخارجية النمساوية لشؤون الشرق الأوسط أراد بنكو، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في كامل المنطقة الجنوبية واستعادة الأراضي اللبنانية "المحتلة".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، المسئول النمساوي الذي شدد على اهتمام بلاده بملف الشرق الأوسط ولبنان، ومؤكدا "دعمه للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية".

وتناول اللقاء ملفات عدة، منها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (اليونيفيل) والصيغة المقترحة لمرحلة ما بعد رحيل القوات الدولية، إضافة إلى الوضع في سوريا وملف اللاجئين السوريين".

ورحّب الوزير رجي بـ"الدور الذي تضطلع به فيينا وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشرق الأوسط"، مؤكدًا "أهمية دعم الجيش اللبناني ومعوّلًا على مؤتمر باريس المتوقع انعقاده في آذار المقبل".

وشدّد الوزير رجي على "ضرورة مساعدة الاتحاد الأوروبي في تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تحويل المساعدات إلى الداخل السوري".

وأعرب الوزير رجي عن استغرابه من "إصرار بعض الدول والمنظمات الدولية، والجهات المانحة على إبقائهم في لبنان رغم أن هذا الملف بات يفوق قدرات الدولة اللبنانية، خصوصًا بعد زوال السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى المجيء إلى لبنان وتحولهم إلى لاجئين اقتصاديين وليسوا لاجئي حرب".