الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً بشأن بوكو حرام في نيجيريا

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي اليوم الجمعة، أن المحكمة تعتزم فتح تحقيق مع جماعة بوكو حرام المسلحة وقوات الأمن النيجيرية.



وقالت بنسودا إن مكتبها وجد أساساً معقولاً للاعتقاد بأن أعضاء بوكو حرام والجماعات المنشقة عنها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب واحتجاز الرهائن.



كما قالت بنسودا إن المحكمة ستحقق مع قوات الأمن النيجيرية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية، فضلاً عن الاختفاء القسري وتهجير السكان قسراً.



وقالت بنسودا إن ممثلي الإدعاء يحققون في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في نيجيريا منذ عام 2010، ومنحوا في البداية فرصة لسلطات البلاد لمقاضاة هذه الجرائم محلياً.



وبعد ذلك، سيطلب الادعاء إذنا من قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة لفتح التحقيقات.



وتشير التجارب إلى أنه قد تمر سنوات قبل إصدار أوامر بالقبض على المتهمين وبدء محاكمتهم.