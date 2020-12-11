رويترز: واشنطن تقترب من بيع طائرات متطورة للمغرب

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تتفاوض على بيع طائرات مسيرة كبيرة ومتطورة من طراز "أم.كيو-9بي،" وعددها أربعة على الأقل، إلى المغرب، وإن التشاور مع الكونجرس بشأن الصفقة المحتملة يتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة.

ولم تفصح المصادر عما إذا كانت الصفقة، التي يجري الإعداد لها منذ عدة أشهر، مرتبطة باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وسمحت وزارة الخارجية الأمريكية ببيع الطائرات المسيرة، لكن المصادر قالت إنه ليس معروفا ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد وافقوا على تصديرها مرفقة بأسلحة.

وقال أحد المصادر إنه يجب إقرار الصفقة من قبل أعضاء الكونجرس الذين قد يتلقون إخطارا مع حلول، اليوم الجمعة.

ويمكن للكونجرس أن يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك لم يكن متوقعا حسبما أفاد اثنان من المصادر.

ويبلغ مدى طائرات أم.كيو-9بي التي تطورها شركة جنرال أتوميكس أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكن لها مسح مناطق شاسعة من البحار والصحارى.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا السفارة المغربية في واشنطن على طلبات للتعليق، وفقا لرويترز.

وسجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، نقطة دبلوماسية جديدة عبر الحصول على اتفاق "تاريخي" لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مقدما في المقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.