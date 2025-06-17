 بغداد: قبرص توافق على استخدام أجوائها لنقل العراقيين العالقين في عدد من المطارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بغداد: قبرص توافق على استخدام أجوائها لنقل العراقيين العالقين في عدد من المطارات

بغداد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 11:43 م

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع قبرص على استخدام أجوائها في نقل العراقيين العالقين في تركيا وبيروت وجورجيا وإعادتهم إلى البلاد.

وذكرت الوزارة بيان صحفي، أن الفريق الحكومي الذي وجه بتشكيله صباح اليوم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، حصل على موافقة الحكومة القبرصية باستخدام أجوائها في نقل العراقيين العالقين في مطارات بيروت وتركيا وجورجيا بواسطة طائرات الخطوط الجوية العراقية.

وأضاف البيان أن "أسطول الناقل الوطني نفذ اليوم عبر مطار البصرة الدولي، سبع رحلات لإجلاء العراقيين العالقين في عدد من مطارات بلدان العالم، فيما يستعد لتنفيذ 12 رحلة غدا الثلاثاء".

وما زال المجال الجوي العراقي مغلقا وتوقفت رحلات الطيران عبر المطارات العراقية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية باستثناء مطار البصرة الدولي جنوبي البلاد الذي لايزال يعمل بشكل جزئي ولساعات محددة خلال اليوم لحل أزمة العالقين العراقيين في دول العالم.


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