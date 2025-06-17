بريطانيا تحذر من إمكانية تدهور الوضع في منطقة الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تخطط حكومة المملكة المتحدة لـ"مجموعة متنوعة من التطورات" مع تكثيف دول أخرى جهودها لإعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في إسرائيل.

ونصحت وزارة الخارجية بعدم السفر إلى إسرائيل، إلا أن البريطانيين الموجودين في إسرائيل يواجهون صعوبات في العودة إلى ديارهم مع إغلاق المجال الجوي بسبب الصراع مع إيران.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن، بالطبع، ندرك أن هذا الوضع سريع التطور ويمكن أن يتدهور بشكل أكبر، بسرعة ودون سابق إنذار".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول "نحن نقوم بمراجعة مستمرة لكل نصائحنا ونخطط لمجموعة متنوعة من التطورات، وفقا للتوقعات ".

ومن المنتظر أن يكون الصراع المتصاعد على رأس جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن اجتماع مجموعة السبع في مقاطعة ألبرتا سيوفر فرصة للحلفاء لتأكيد أهمية تخفيف حدة الوضع "المتطور بسرعة" في الشرق الأوسط، مع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة.