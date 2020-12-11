نيفين جامع: حافز نقدي مجزٍ لمن يحل سيارته القديمة بأخرى تعمل بالغاز

جامع: تقسيط ثمن السيارة العاملة بالغاز بسعر فائدة أقل من 5%

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم منح حافز نقدي مغر جدا للمواطنين ليقوموا بعملية الإحلال ضمن المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه سيكون هناك نظم تمويلية بعد ذلك، لتقسيط باقي ثمن السيارة بسعر فائدة بسيط جدًا، أقل من 5%.

وأوضحت أن فترة سداد الأقساط يمكن أن تصل إلى عشر سنوات بدلًا من سبعة، مضيفة: «مبادرة مكتملة بها كثير من المزايا.. ستخدم المواطن وترفع من مستوى معيشته».

ولفتت إلى ضرورة أن تتناسب السيارات مع الطفرة الموجودة في الطرق حاليًا، معقبة: «عاوزين نخلص من العربات المتقادمة»، على حد تعبيرها.