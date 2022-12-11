فاطمة قنديل تهدي جائزة نجيب محفوظ للرواية إلى الكاتبات العربيات

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أهدت الروائية فاطمة قنديل الفائزة جائزة نجيب محفوظ للرواية لعام 2022 التي حصلت عليها اليوم الأحد إلى الكاتبات العربيات.

وقالت فاطمة قنديل خلال كلمتها في حفل تسلمها الجائزة بالجامعة الأمريكية: "هذه الجائزة تمنحني مزيدا من الشجاعة على مواصلة الطريق الذي بدأته منذ أربعين عاما، أعنى طريق هذاالنوع من الكتابة".

وأضافت "إنني من الجيل الذي كان ينعم بانتظار كتاب جديد لنجيب محفوظ ومن حسن حظي إنني تلقيت هذه الكتب طازجة لتغير مسار حياتي".

وأشارت إلى أن " في روايتها "أقفاص فارغة" أصداء من رواية نجيب محفوظ "بداية ونهاية" ومن بطلتها "نفيسة" وكذلك من "زهرة" بطلة روايته "ميرامار" وأصداء من الحس الملحمي للثلاثية ومن "أصداء السيرة الذاتية".

وفاطمة قنديل هي كاتبة وشاعرة ومترجمة ولدت في 1958، وتشغل منصب أستاذ مساعد (متفرغ) للنقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة حلوان، ونائب رئيس تحرير مجلة "فصول" للنقد الأدبي الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، فوز الكاتبة المصرية فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022 عن روايتها "أقفاص فارغة".

وتتكون الجائزة من ميدالية فضية، وجائزة مالية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي، وترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية ونشرها ضمن خط إصدارات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة المتحصص في الروايات ويجمل اسم "هوبو".

ووصف المحكمون رواية "أقفاص فارة" بأنها "لا تتنازل عن الصدق في رواية علاقات العنف الكامنة تحت السطح في حياة أسرة عادية من الطبقة المتوسطة المصرية".

وتأسست دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب في عام 1996 وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها في العامين الماضيين.