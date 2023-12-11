اللجان الانتخابية بسوهاج تفتح أبوابها في ثاني أيام التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى 18 لجنة عامة و675 لجنة فرعية، و603 مركزا انتخابيا؛ للتوصيت بانتخابات الرئاسة 2024.



ورصدت "الشروق" في اليوم الثاني للانتخابات.. توافد المواطنين على مدرسة خليل الضمرانى قسم أول سوهاج.



كما استقبلت مدرسة الشهيد طيار بالحويتى، الناخبين، حيث يتوافد العديد من المواطنين أمام المقر الانتخابي منذ الساعة الثامنة صباحا، استعدادا لبدء فتح اللجان.



وكان اليوم الأول للتوصيت شهد إقبالا كثيفا للمواطنين خاصة المسنين والنساء والأطفال، حيث حرص الأهالى على اصطحاب الأطفال للمشاركة بالعرس الإنتخابي.



يذكر أن 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنا ومواطنة، من أبناء محافظة سوهاج لهم حق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.