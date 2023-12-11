قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بعض اللجان يتواصل فيها إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد الساعة التاسعة مساءً (موعد غلق اللجان).



وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، مساء الاثنين، أنّ لجانا في القاهرة والبحيرة وقنا يتواصل العمل فيها لإدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات.



وأشار إلى أن العمل مستمر لتمكين المواطنين الموجودين في جمعية الانتخاب (أمام اللجان) من الإدلاء بأصواتهم.



وتتواصل عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.



ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».