مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارتين نقل في الفيوم

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لقي شخص مصرعه؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد مدخل كمين الروس في دائرة مركز الفيوم.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل كمين الروس بدائرة المركز، ووجود جثة.

وعلى الفور، انتقل الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل تريلا؛ بسبب السرعة الزائدة، وتسبب الحادث في وفاة شخص.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.