صورة - كولر ولاعبو الأهلي يشاهدون مباراة باتشوكا وبوتافوجو من الملعب

حرص لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي على مشاهدة مباراة باتشوكا المكسيكي أمام بوتافوجو البرازيلي، الجارية ضمن منافسات كأس انتركونتيننتال، من الملعب.

ويواجه نادي باتشوكا المكسيكي فريق بوتافوجو البرازيلي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 974، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس انتركونتيننتال.

وتواجد لاعبو الأهلي في ملعب المباراة لمتابعة المواجهة، ومن بينهم محمود عبد المنعم كهربا، وطاهر محمد طاهر، وأشرف داري، ومحمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة، وكريم وليد نيدفيد.

كما يحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر على متابعة مباراة بوتافوجو أمام باتشوكا، من أجل التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريقين.

ويتأهل الفائز من مباراة بوتافوجو أمام باتشوكا لمواجهة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال، الجارية في العاصمة القطرية، الدوحة، على أن يتأهل الفائز بعد ذلك لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في الدور النهائي.