سقوط أمطار متباينة الكثافة بشمال سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة، اليوم الخميس، في كافة مراكز المحافظة.

تمثلت الأحوال الجوية غير المستقرة في سقوط أمطار متباينة الكثافة في مراكز العريش والشيخ زويد ورفح وانخفاض درجات الحرارة.

ودفعت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بسيارات كسح المياه للشوارع بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، لتسهيل حركة المرور.

من جهتها، تتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة الأوضاع بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن لتلقي البلاغات والتدخل السريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء.