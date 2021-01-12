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أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء وصول فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال نوفمبر الماضي إلى 4ر1878 مليار ين (18 مليار دولار).

كان المحللون يتوقعون وصول الفائض خلال نوفمبر الماضي إلى 1551 مليار ين، مقابل 7ر2144 مليار ين في أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى تراجع صادرات اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4ر3% سنويا إلى 039ر6 تريليون ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر13% سنويا إلى 423ر5 تريليون ين، ليبلغ فائض الميزان التجاري 1ر616 مليار ين.

في الوقت نفسه سجل ميزان الحساب الاستثماري فائضا قدره 1ر2 مليار ين فيما بلغ فائض ميزان الحساب المالي 3ر1593 مليار ين خلال نوفمبر الماضي.