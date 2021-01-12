انطلاق المؤتمر العام لاتحاد طلاب جامعة قناة السويس عبر «الفيديو كونفرانس»

انطلق المؤتمر العام لاتحاد الطلاب بجامعة قناة السويس عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان تفعيل الأنشطة الطلابية (غايات وتحديات).



وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، إقامة المؤتمر ضمن استمرار تفعيل الأنشطة الطلابية والتفاعل بكل إيجابية مع جميع الأنشطة عن بعد، مع ضرورة تقديم الطلاب أفكار لدعم وتطوير الأنشطة الطلابية فى ظل جائحة كورونا.



ووجه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، كلمته لرؤساء الاتحادات الطلابية بتقديم أفكار جديدة للأنشطة، تواكب الظروف الحالية وتحقق لهم الهدف من الأنشطة في صقل وتنمية المهارات ودعم المواهب بجميع المجالات.



وأضاف شقيدف، أن الجامعة على استعداد تام لتنظيم أنشطة على مستوى الجامعات والاتحاد الرياضي "أونلاين" لدعم مواهب ومهارات الطلاب والتنسيق بين منسقي الأنشطة الطلابية بالكليات، ومسؤولي رعاية الشباب والاتحادات الطلابية لتقديم خطة متكاملة للأنشطة المختلفة.