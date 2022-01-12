تشيلسي يبحث عن تأكيد تفوقه أمام توتنهام في كأس الرابطة

تشهد الأراضي الإنجليزية ديربي لندني قوي بين تشيلسي ومستضيفه توتنهام، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً، على ملعب ستاد توتنهام، ضمن منافسات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على توتنهام، في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث يسعى البلوز لتأكيد تفوقه بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، فيما يسعى أصحاب الأرض والجمهور، السبيرز، لتحقيق ريمونتادا والعودة في النتيجة.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم، مفقودًا من خدمات نجمه الكوري، سون هيونج مين، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام البلوز، فيما يدخل تشيلسي مباراة اليوم بقائمة شبه كاملة.

وكان أنهى تشيلسي مباراة الذهاب متقدماً بهدفين دون ردّ ما يعني أن السبيرز بحاجة إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين إذا أراد خوض النهائي للمرة الأولى منذ 2015 يوم خسر من تشيلسي بالذات بنتيجة صفر/2 أيضاً.

ويحتل البلوز المركز الثاني في البريميرليج، في حين توتنهام في المركز السادس والفارق بينهما 10 نقاط.

ولم يخسر السبيرز بالدوري في ثماني مباريات متتالية وهزيمته الوحيدة كان في ستامفورد بريدج، علماً أن الزيارة الأخيرة لتشيلسي إلى وايت هارت لين انتهت بفوز 3/صفر قبل أقل من أربعة شهور.

يذكر أن الفوز الأخير لتوتنهام على جاره كان في ذهاب نصف نهائي المحترفين عام 2019 بهدف قبل أن يخسر إياباً 1/2 ثم بالترجيح 2/4.