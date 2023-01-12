أمريكا واليابان تعتزمان تعزيز التعاون الدفاعي

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أعلنت الولايات المتحدة واليابان الأربعاء عن مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز تعاونهما الأمني في مواجهة "تهديدات" الصين وكوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ووزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو: "رحبنا اليوم بقرار تحالف تاريخي لتحسين وضع القوات الأمريكية في اليابان".

وذكر أوستن أن الإجراءات المخطط لها "ستعزز الردع في المنطقة وتسمح لنا بالدفاع عن اليابان وشعبها بشكل أكثر فعالية".

وعلى وجه التحديد، سيتم تعديل وجود القوات الأمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية.

وستتم مناقشة خطط أخرى في اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض من المقرر عقده غدا الجمعة.

وأعلنت اليابان مؤخرا عن توسع هائل في قدراتها الدفاعية في ضوء محاولة الصين استعراض القوة في المنطقة و"التهديد" من كوريا الشمالية.

وأجرت بيونج يانج مؤخرا سلسلة من التجارب الصاروخية، مما زاد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ويخشى مراقبون من أن تكون أول تجربة نووية لبيونج يانج منذ سنوات وشيكة.