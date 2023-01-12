الركراكي ينافس أنشيلوتي وديشامب على جائزة الأفضل في 2022

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تواجد المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب أسود الأطلس، في القائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل لعام 2022 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويقام حفل توزيع جوائز "ذا بيست فيفا" يوم 27 فبراير المقبل.

ويتنافس وليد الركراكي مع الرباعي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، ديدييه ديشامب (فرنسا).

وقاد وليد الركراكي منتخب المغرب للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم الأخير الذي أقيم في قطر، ليكون أول منتخب عربي إفريقي يصل لهذا الدور في التاريخ.

ويعد وليد الركراكي ثاني مدرب عربي في التاريخ ينضم لقائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم بعد الجزائري جمال بلماضي في 2019.