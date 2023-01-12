 فيورنتينا يجتاز سامبدوريا بهدف ويصعد لدور الثمانية بكأس إيطاليا - بوابة الشروق
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فيورنتينا يجتاز سامبدوريا بهدف ويصعد لدور الثمانية بكأس إيطاليا

د ب أ
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 9:37 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 9:37 م

صعد فريق فيورنتينا لدور الثمانية في بطولة كأس إيطاليا، بعدما حقق فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه فيورنتينا، اليوم الخميس، في دور الـ16 للمسابقة.

ويدين فيورنتينا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه التشيكي أنتونين باراك، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وأنهى سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الكولومبي جيسون موريلو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لفيورنتينا على سامبدوريا في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز 2 / صفر على ملعب منافسه في نوفمبر الماضي، ببطولة الدوري الإيطالي.


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