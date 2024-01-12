ألمانيا تتوقع التوصل لاتفاق بشأن مهمة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بخصوص تنفيذ مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة استعداد ألمانيا للمشاركة في مثل هذه المهمة، وقال إن المشاورات بهذا الخصوص تسير "بشكل مكثف ووتيرة سريعة".

وأضاف المتحدث: "بما إن تفويض هذه المهمة لا يزال قيد الإعداد، لا أستطيع تقديم أي تصريحات نهائية بشأن الإجراءات المحتملة التي قد تتبع أو التفاصيل الإضافية".

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي معلومات إضافية حول كيفية مشاركة ألمانيا بالضبط في مثل هذا المهمة.

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون هجمات متكررة على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر لها علاقة بمصالح إسرائيلية. وتتجنب شركات الملاحة الكبرى على نحو متزايد المرور عبر البحر الأحمر بسبب هذه الهجمات.

وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا ليلة أمس بقصف أهداف في اليمن، وذلك بدعم من هولندا وكندا وأستراليا والبحرين.