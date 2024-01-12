دعوات لإجراء مشاورات برلمانية مع سوناك بشأن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دعوات لإجراء مشاورات أوسع نطاقا في البرلمان بشأن الضربات التي نفذتها البلاد مع الولايات المتحدة واستهدفت بها منشآت عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن، وسط مخاوف من حدوث تصعيد في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.

وقال سوناك إن بلاده اتخذت "خطوات محدودة، وضرورية ومتناسبة، دفاعا عن النفس" بعدما استهدف الحوثيون سفنا في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي ضربت منشأتين للحوثيين كانتا شاركتا في استهداف المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند" وسفنا تابعة للبحرية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت القوات الجوية الأمريكية أنها ضربت ما يربو على 60 هدفا في 16 موقعا باليمن.

وقلل وزير القوات المسلحة في بريطانيا جيمس هيبي من المخاوف بشأن خطر التصعيد عقب انتقادات روسيا، التي طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية البريطانية.

وهناك مخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة وزيادة التوترات مع إيران، التي تدعم الحوثيين والتي أدانت الضربات الجوية.

وأعربت السعودية عن "قلقها الشديد" بشأن الوضع ودعت إلى "ضبط النفس وخفض حدة التصعيد".

وقال هيبي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "من الواضح أن هناك توترا بين الشركاء في المنطقة من وجود نوع ما من التصعيد، لكننا على ثقة من أن هذه الضربات المحدودة والمتناسبة والضرورية التي تم شنها الليلة الماضية كانت ضرورية لتقويض قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن الحربية التي تحمي حركة الشحن جنوبي البحر الأحمر".

وأضاف: "ومن الواضح أنه لا يجب أن يرى أي أحد هذا كجزء من أي شيء أكبر".

ولفت الوزير إلى أن "الوضع القانوني (للحكومة) سليم" وأنه لا يتم التخطيط لتنفيذ مزيد من الضربات البريطانية في الوقت الحالي.