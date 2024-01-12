فينيكس صنز يعود للانتصارات عبر بوابة ليكرز بدوري السلة الأمريكي

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استعاد فينيكس صنز نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

وحقق صنز فوزا كبيرا على مضيفه لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 127 / 109، في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت متأخر فجر اليوم الجمعة.

ولعب برادلي بيل دورا كبيرا في تحقيق فينيكس صنز هذا الانتصار، بعدما أحرز 37 نقطة خلال اللقاء، من بينها 8 رميات ثلاثية، ليسجل أعلى رصيد من النقاط خلال مسيرته مع الفريق بالبطولة خلال الموسم الحالي.

كما أضاف ديفين بوكر 31 نقطة وسجل كيفن دورانت 18 نقطة في المباراة لمصلحة صنز، الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه في مبارياته الخمس الأخيرة التي جمعته مع ليكرز في البطولة.

وصالح صنز بهذا الفوز جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارته في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة أمام ممفيس جريزليس ولوس أنجليس كليبرز.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ميلواكي باكس على ضيفه بوسطن سلتيكس 135 / 102، فيما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر انتصارا كاسحا على ضيفه بورتلاند ترابل بليزيرز بنتيجة 139 / 77، وتغلب دالاس مافريكس على ضيفه نيويورك نيكس 128 / 124.