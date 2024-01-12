محمد بركات: قرار الأهلي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة سليم 100%

أشاد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار الأهلي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، خاصًة بعد انضمام العديد من اللاعبين إلى منتخب مصر الأول والشباب.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "قرار النادي الأهلي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة سليم 100%".

وأضاف: "الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة بسبب حاجة اللاعبين إلى الراحة بعد خوض العديد من المباريات في الفترة الماضية، بجانب انضمام مجموعة من اللاعبين إلى المنتخب الأول والشباب، وبذلك سيكون هناك صعوبة لخوض الأهلي البطولة".

وتابع: "الأهلي نجح في التعاقد مع وسام أبو علي لمدة 4 مواسم ونصف، في صفقة كلفت الأهلي مليون و700 ألف يورو".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي نجح في التعاقد مع عمر كمال، وهو لاعب جوكر سيقدم الكثير مع الفريق، وسيكون إيجابيًا للفريق الأحمر".