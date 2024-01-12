صحيفة عبرية: حوادث معاداة إسرائيل بأمريكا تضاعفت 3 مرات بسبب الحرب على غزة

تدخل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة، شهرها الرابع، مع ارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 23 ألف شهيد.

وذكرت صحيفة "جويش انسايدر" العبرية، أن الحوادث المعادية لإسرائيل في الولايات المتحدة تضاعفت 3 مرات منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات المجمعة حديثًا من رابطة مكافحة التشهير والتي صدرت حصريًا لموقع الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، الخميس، إن البيانات الأولية أشارت إلى وجود 3283 حادثة معادية في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و7 يناير 2024، مشيرة إلى أن ذلك يقارب عدد الحوادث المسجلة كما كانت في السنة التقويمية بأكملها 2022.

وزعمت الصحيفة أن الأمثلة المسجلة للنشاط المعادي والبالغ عددها 3283 بلغت 60 حادثة اعتداء جسدي، و553 حادثة تخريب، و1353 حادثة مضايقة لفظية أو كتابية و1317 مسيرة تضمنت خطابًا معاديا وتعبيرات عن دعم فلسطين ضد إسرائيل و معاداة الصهيونية.

وقال جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، في بيان: "من المثير للصدمة أننا سجلنا المزيد من الأعمال المعادية في 3 أشهر أكثر مما نسجله عادة خلال عام كامل"، مستكملا: "إن المجتمع اليهودي الأمريكي يواجه مستوى تهديد غير مسبوق في التاريخ الحديث".

وأوضحت الصحيفة أن حرم الكليات تعرض لـ505 حوادث، وفقا للبيانات الجديدة، وتم الإبلاغ عن 246 أخرى في المدارس من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، في حين تم الإبلاغ عن 628 حادثة على الأقل ضد المؤسسات اليهودية مثل المعابد اليهودية والمراكز المجتمعية.

وأشارت إلى أن أحد الأمثلة المعادية الأكثر إثارة للقلق عبر الإنترنت حدث في أكتوبر في جامعة كورنيل عندما نشر أحد الطلاب تهديدات عبر الإنترنت، بقتل أعضاء الجالية اليهودية في الجامعة، واعتقل لاحقًا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الحوادث المحددة المذكورة في نتائج رابطة مكافحة التشهير تشهد موجة من الضربات على مستوى الولايات المتحدة استهدفت ما يقرب من 200 مؤسسة يهودية؛ وتخريب ناديين لتناول الطعام في جامعة برينستون بكتابات مؤيدة لفلسطين ومعادية لإسرائيل، بما في ذلك الكلمات "F - إسرائيل"؛ ومباراة كرة السلة للفتيات في المدرسة الثانوية في يونكرز، نيويورك، والتي تم إلغاؤها بعد أن تم توجيه إهانات معادية للسامية إلى لاعبين من مدرسة نهارية يهودية من قبل فريق مدرسة عامة.