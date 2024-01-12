تحرير 23 محضرا جراء ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بمراكز دمنهور وشبراخيت وإيتاى البارود وبدر وكوم حمادة والدلنجات شنت حملة أسفرت عن تحرير ٢٣ محضرا متنوعا وضبط كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.