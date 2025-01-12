نشأت الديهي: اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة ينهي حرائق المنطقة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك معلومات تفيد أن هناك وفد من الموساد والشاباك الإسرائيلي في طريقهم إلى الدوحة مع الوسطاء المصريين والأمريكان، مع الفلسطينيين لتوقيع إتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إلى أنه إذا تم التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، فأن ذلك سيؤدي إلى إطفاء حرائق لبنان وغزة وسوريا.

وأضاف أن هناك تسريبات تقول أنه ربما يصل المتفاوضون المتواجدون في قطر الآن، للوصول إلى اتفاق والتوقيع عليه قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

وعقب على تفاصيل الاجتماع الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال اليوم في مصر، موضحا أن الدول الثلاث مشغولين بأمن القرن الأفريقي.

وأشار إلى أن القمة المرتقبة بين رؤساء الدول الثلاث تعطي دائرة جديدة لدوائر الأمن القومي المصري، وهى دائرة حيوية متمثلة في إريتريا والصومال.

ولفت إلى أن رئيس الصومال يزور إثيوبيا، وهذه هى السياسة، مؤكدا أن العلاقات المصرية الصومالية تجمعها العديد من الدوائر، والمساعدات المصرية للصومال ليست موجهه ضد أحد، ومصر دولة لا تهدد أحد وإنما تحافظ على مصالحها.