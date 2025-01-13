رئيس مركز ومدينة كفر الدوار يتفقد المستشفى العام

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تفقد محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، مستشفى كفر الدوار العام بحضور الدكتور أحمد خضر مدير المستشفى.

وتابع "بطيشة" مستوى النظافة داخل وخارج المستشفى، وكذلك موقف الإشغالات بنطاق المستشفى، فيما وجه بصيانة كشافات الإنارة داخل المستشفى وتهذيب الزراعات وتدعيمها، وتكثيف أعمال النظافة.

وأكد ضرورة وجود أماكن إضافية مناسبة لانتظار المرضى وذويهم من المترددين على العيادات الخارجيه للمستشفى، وكذلك تحسين وصيانة المرافق بالمستشفى.

واستمع "بطيشة" إلى شرح من مدير المستشفى حول أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى خلال الفترة الأخيرة الماضية، وكذلك الخدمات الطبية المقدمة في كافة الأقسام.

كما التقى "رئيس المدينة" بعدد من أسر المرضى بالمستشفى، للاطمئنان على عدم وجود أية مشكلات وحسن معاملة المرضى من قِبل العاملين بالمستشفى وتيسير الإجراءات.