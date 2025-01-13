شعبة الذهب تحذر من الجنيه البلدي: غير مدموغ وليس معروف المصدر

قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الجنيه الذهب والسبائك أمر منتشر منذ سنوات طويلة، لكن في الفترة الأخيرة أصبحت هناك جنيهات مغلفة مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين وهي الأكثر أمانًا وبالتالي يمكن شراؤها باطمئنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك نوعًا آخر من الجنيهات الذهبية وهي غير المغلفة وتسمى بالجنيه البلدي.

وأوضح أن الجنيهات البلدي تكون غير مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين وغير معروف مصدرها أو المصنع، وهي جنيهات غير مضمونة وليس هناك أي ثقة حال شراء هذا النوع من الجنيهات سواء في العيار أو الوزن.

وتابع: «ننصح الناس عند شراء أي من المشغولات الذهبية سواء الجنيهات أو السبائك أو المشغولات الذهبية لابد أن يكون عليها الدمغة المعتمدة والعلامة الخاصة بالمصنع».