عبد العاطي يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية مع جيبوتي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي مساء أمس مع محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتي، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجيبوتي.

كما شدد على حرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك في إطار الشراكة المميزة التى تجمع مصر وجيبوتى والحرص على دعم التعاون المشترك فى مجالات التنمية والتجارة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

تناول الاتصال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في القرن الافريقى، ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية، حيث أكد الوزيران على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة.

في ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.