حزب يميني متطرف في رومانيا ينظم مظاهرة بعد إلغاء الانتخابات

خرج آلاف الرومانيين إلى الشوارع، اليوم الأحد، في مظاهرة نظمها أكبر حزب معارض يميني متطرف ضد قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي بسبب الاشتباه في تدخل روسي.

ونظم ما يزيد على 10 آلاف شخص مسيرة في شوارع بوخارست وهم يلوحون بالأعلام ويرددون هتافات ضد الائتلاف الحاكم الحالي والمحكمة الدستورية والرئيس المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعرب بعض المتظاهرين أيضا عن دعمهم للمرشح المتطرف الموالي لروسيا كالين جورجيسكو، مطالبين المحكمة العليا في البلاد بإلغاء قرارها الخاص بإلغاء الانتخابات التي كان جورجيسكو متصدرا فيها. وتعد هذه هي المظاهرة الثانية التي تنظمها القوى القومية خلال الأسبوع المنصرم.

وكانت المحكمة الدستورية الرومانية قد ألغت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 8 ديسمبر الماضي قبل يومين فقط من عملية التصويت، وأمرت بإعادة الانتخابات برمتها بعد أن أثار مسؤولون أمنيون شكوكا حول تدخل أجنبي محتمل وتمويل غير قانوني لحملة جورجيسكو.