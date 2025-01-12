محافظ البحيرة: رفع 1454 حالة إشغال طريق لتحسين المظهر العام

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإشغالات والحفاظ على الانضباط في الشوارع، ما يسهم في تسهيل حركة المرور وضمان بيئة منظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة نفذت حملات إشغالات مكبرة، بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 1454 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 641 حالة بدمنهور، و480 حالة بكوم حمادة وتحرير 25 محضرا و270 حالة بالدلنجات و63 حالة برشيد.

وأكدت عازر، ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل يومي للحفاظ على حرم الطريق العام وتعزيز المظهر الحضاري للمدن، بما ينعكس إيجابيا على جودة الحياة ويضمن راحة المواطنين وسلامتهم.