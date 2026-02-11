أمير قطر وترامب يبحثان الجهود الدولية لخفض التصعيد الإقليمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباحثات تناولت الجهود الدولية الهادفة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي.

وقالت الديوان الأميري القطري في بيان الأربعاء، إن الشيخ تميم وترامب تبادلا خلال اتصال هاتفي "وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضافت أنهما بحثا "تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".

وشددا على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية".

كما استعرض تميم وترامب "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات"، بحسب الديوان الأميري.

وتتصاعد آمال بإمكانية نجاح مفاوضات راهنة بين واشنطن وطهران، بما يحول دون شن الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، في ظل تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة.