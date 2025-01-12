شهد نادي سينما الجيزويت بالقاهرة يومًا سينمائيًا مميزًا في شهر يناير بعرض فيلم "زقاق المدق"، المقتبس من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، والفيلم من سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، وإخراج حسن الإمام.

أُقيمت جلسة نقاشية عقب العرض، مع الكاتبة والباحثة أسماء جمال عبد الناصر، التي تعمل على رسالة دكتوراه بعنوان "تمثيلات السلطة والعنف الچندري في إعادة كتابة زقاق المدق سياسياً"، وتناولت الباحثة خلال الجلسة رؤيتها حول الفيلم وإسقاطاته الاجتماعية والسياسية، وأوضحت الاختلاف بين الفيلم والرواية الأصلية، مشيرة إلى أن الرواية حظيت باقتباس سينمائي آخر في المكسيك، والذي فضّله نجيب محفوظ عن النسخة المصرية.

أدارت النقاش الكاتبة آية طنطاوي، المسؤولة عن نادي سينما الجزويت، وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيرًا من الجمهور الذي ناقش الشخصيات والقضايا التي تناولها الفيلم في سياق الزمن الحديث، مع تقديم آراء متنوعة حول معالجة العمل السينمائي الذي تم تحميضه وطبعه في ستوديو ناصيبيان القديم مقر جمعية النهضة - جزويت القاهرة.