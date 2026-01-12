شبكة أطباء السودان: مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 بقصف للدعم السريع استهدف سوقا في جنوب كردفان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، جراء استهدف مسيرة موجهة للدعم السريع لسوق «كرتالا» بمنطقة الجبال الستة بولاية جنوب كردفان، صباح أمس الأحد.

ووفقا لفريق الشبكة فإن القتلى والمصابين جميعهم من المدنيين، الذين كانوا داخل السوق وقت استهداف المسيرة للموقع.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح 570 شخصا خلال 3 أيام من «كادوقلي» مركز ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، نتيجة تفاقم انعدام الأمن بالمدينة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى النازحين توجهوا إلى مناطق بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش والدعم السريع اندلعت منذ أبريل 2023، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

وتستولي «الدعم السريع» على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا، من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خُمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.