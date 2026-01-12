غازبروم الروسية: صادرتنا من الغاز إلى الصين أكثر من أوروبا في 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة أنها صدرت خلال العام 2025 شحنات من الغاز الطبيعي إلى الصين تفوق تلك الموجهة إلى أوروبا.

وذكرت الشركة في بيان، الاثنين، أنها واصلت خلال عام 2025 تزويد الدول المجاورة بالغاز الطبيعي.

وأوضحت أنها رفعت حجم صادراتها من الغاز العام الماضي إلى كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزيا بنسبة 22.2 بالمئة، وإلى جورجيا بنسبة 40.4 بالمئة.

وأشارت إلى أنها صدرت خلال الفترة المذكورة 38.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".

ولفتت "غازبروم" إلى أنها صدرت بذلك وللمرة الأولى غازا إلى الصين أكثر مما صدرته إلى أوروبا خلال عام واحد.

ومع تقلص حصتها في السوق الأوروبية بشكل كبير بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية، تتخذ "غازبروم" خطوات لتعزيز تعاونها مع الدول الآسيوية بهدف تعويض خسائرها في قطاع الطاقة.

وذكرت تقارير أن صادرات "غازبروم" إلى أوروبا بلغت حوالي 18 مليار متر مكعب خلال عام 2025.

وتجري "غازبروم"، إلى جانب خط أنابيب "قوة سيبيريا"، أعمالا على مشروع "قوة سيبيريا 2" الذي من المخطط أن ينقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا بطاقة سنوية تصل إلى 50 مليار متر مكعب.