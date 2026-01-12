تعزيزات للجيش السوري تصل محور دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي

أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين بوصول تعزيزات جديدة للجيش العربي السوري إلى نقاط الانتشار في منطقتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي.

وقال المصدر لقناة الإخبارية السورية بأن التعزيزات جاءت بعد استقدام تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مجاميع "إرهابية" من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) وفلول النظام البائد إلى المحور ذاته.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أمس الأحد أن طائرات الاستطلاع رصدت قيام تنظيم “قسد” باستقدام مجاميع مسلحة وعتاد متوسط وثقيل إلى جبهة دير حافر شرق محافظة حلب.

وأوضحت الهيئة أنه لم يتم التحقق بعد من طبيعة هذه الحشود والتعزيزات التي دفع بها تنظيم “قسد” إلى المنطقة.

كانت السلطات السورية قد أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية وقسد في مدينة حلب منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى أول أمس السبت.

وقال قائد قسد مظلوم عبدي، في منشور على منصة إكس: "توصلنا، من خلال الوساطة الدولية لوقف الهجمات والانتهاكات ضد شعبنا في حلب، إلى تفاهم أدى إلى وقف إطلاق النار وإجلاء آمن للشهداء والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمالي وشرقي سوريا."