محافظ مطروح يفتتح وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى العام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه ممثلين عن المجتمع المدني وشركات البترول العاملة بالمحافظة، أعمال رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام؛ بعد إضافة 8 ماكينات جديدة.

وأوضح الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مرسى مطروح العام، أنه تم دعم وحدة الكلى بـ 8 ماكينات غسيل كلوي حديثة بقيمة 7 ملايين و800 ألف جنيه، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة والمستمرة لوزارة البترول في المحافظة، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول، على تقديم المزيد من الخدمات لأهالي مطروح.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام، وقرب وصول 25 كرسيا لوحدة الغسيل الكلوي الأسبوع القادم، في إطار مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنفذها شركة خالدة بمحافظة مطروح، ودعما لجهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.