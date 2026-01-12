شهيدان وإصابة جراء خروقات إسرائيلية بخان يونس جنوب غزة

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الاثنين، إثر غارة إسرائيلية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «معا» إن جثمان الشاب عاطف سمير البيوك، وصل إلى مجمع ناصر الطبي، جرّاء استهداف من طائرة الكواد كابتر لمجموعة من المواطنين، بالقرب من مسجد النور جنوب منطقة البلد وسط خان يونس.

وقالت مصادر طبية إن جثمان الشهيد الثاني هو محمود صبحي بريكة (40 عامًا)، والذي استشهد بنيران مسيّرة إسرائيلية قرب منطقة الـ17 جنوبي مدينة خانيونس.

كما استقبل مجمع ناصر إصابة لسيدة في منطقة البطن السمين، جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,412 شهيدًا، و171,314 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 442 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1,236، فيما جرى انتشال 688 جثمانًا.